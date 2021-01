Bicchierata di fine anno ad Albenga: 20 contagiati

In un locale molto frequentato dell’Albenga bene imprenditori, direttori di aziende, bancari si sono riuniti per un brindisi di fine anno. Non è finita bene. 20 contagiati di cui alcuni anche ricoverati in ospedale, racconta La Stampa:

A lmeno una ventina di imprenditori, liberi professionisti, bancari, direttori di aziende è stata contagiata dal Covid 19 dopo una «bicchierata» di fine anno ad Albenga. Alcuni di loro sono stati costretti a farsi ricoverare al Covid Hospital del Santa Maria di Misericordia per poi proseguire la convalescenza a casa in attesa dell’esito dei tamponi. Altri ancora sono finiti in quarantena, trascorrendo le feste di Natale, brindando con panettone in mano e spumante, in isolamento lontano dal resto della famiglia. Dopo le voci che da giorni si rincorrevano in città, ora ci sono le prime conferme: la bicchierata in un locale del centro storico finita con un contagio di gruppo c’è stata per davvero. All’ombra delle torri ingaune, tra uno «Spritz», un «Moscow Mule» e un flute di spumante, ha fatto breccia il virus. I primi sintomi tra gli amici del brindisi in centro sono comparsi qualche giorno dopo: febbre, tosse secca e spossatezza, ma anche al di gola, mal di testa e perdita del gusto o dell’olfatto. Persino i più tonici, alla fine, hanno ceduto al Coronavirus. Da quel momento è iniziata una raffica di telefonate a medici di famiglia e, nei casi più gravi, sono iniziati anche i ricoveri