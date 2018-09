Autostrade e il modulo per i risarcimenti che fa rinunciare a pretese future

La Stampa in un articolo a firma di Matteo Indice fa sapere oggi che Autostrade ha fatto firmare ai sopravvissuti un modulo per il risarcimento di Ponte Morandi che alla fine riportava la seguente frase: «Dichiaro, al ricevimento di detta somma, di non avere più nulla a pretendere».

«Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/ dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento». Il passaggio è come minimo ambiguo.

Anche perché nell’elenco di chi ci ha rimesso la macchina compaiono autentici miracolati, sui quali il disastro ha inciso sia sul piano fisico sia su quello psicologico. E potrebbe decisamente sembrare che, accettando la cifra messa a disposizione dall’azienda, si rinunci a qualsiasi azione ulteriore specie in campo giudiziario.