Autostrade: la lettera sui giornali nell’anniversario del crollo del Ponte Morandi

Autostrade, nel giorno del primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi, pubblica una lettera aperta in cui il Consiglio di Amministrazione di Autostrade e Atlantia esprimono cordoglio e compassione per le vittime e i loro familiari.

Questi sentimenti rimarranno per sempre nei cuori e nelle menti delle donne e degli uomini di Autostrade per l?Italia, che nell’ultimo anno si sono adoperati senza sosta per lenire le ferite della comunità genovese, rafforzando la determinazione a fare sempre di più e meglio per gestire una rete che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo economico e alla coesione sociale del nostro Paese, e nella quale accogliamo ogni giorno milioni di persone.