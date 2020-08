Il bus ATAC a fuoco a Viale Regina Margherita

Un altro autobus dell’ATAC a fuoco: si tratta di una vettura della linea 19 dell’Atac che è andata in fiamme poco fa in viale Regina Margherita, all’incrocio con via Nomentana, a Roma.

L’incendio ha completamente distrutto la vettura. Il rogo ha intaccato anche alcuni fili che servono ad alimentare i tram su viale Regina Margherita: il bus in quella tratta circolava infatti come navetta sostitutiva della linea tramviaria. Uno di questi fili è rimasto appeso sopra una delle vetture dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti per domare l’incendio mentre un altro si trova a terra, di fronte all’autobus. Il traffico su viale Regina Margherita in direzione Regina Elena è chiuso. Sul posto presenti anche i Carabinieri. ATAC fa sapere in una nota che sono in corso accertamenti per individuare le cause dell’incendio che ha distrutto la vettura. L’autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. Il fatto non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni.