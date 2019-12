ATAC, i 17 autisti drogati al volante

ATAC ha licenziato diciassette autisti dopo un controllo antidroga a sorpresa. Tra questi, due conducenti appena assunti. Beccati dagli ispettori dell’anti-doping della municipalizzata, sono già stati messi alla porta: contratto stracciato e tanti saluti. Uno dei due, peraltro, era appena stato “graziato” dalla società del Campidoglio, perché durante il concorsone bandito dall’azienda, aveva omesso di avere avuto precedenti penali, condizione che la partecipata aveva chiesto di sapere in anticipo, già nella fase di selezione. Tanta clemenza, evidentemente, non è servita: appena montato sul bestione da 12 metri e passa, fatto qualche giretto di prova, l’uomo è stato fermato dagli ispettori che si occupano dei controlli sul consumo alcol e stupefacenti. Ed è risultato positivo all’uso di droga, in buona compagnia con un collega, anche lui appena salito a bordo del colosso dei trasporti romani.

Scrive oggi Il Messaggero in un articolo a firma di Lorenzo De Cicco che ogni anno oltre 3mila conducenti vengono sottoposti, random, a una visita anti-doping. Tutto a sorpresa, durante il turno, per non lasciare possibilità di fuga a chi si mette alla guida dei bus dopo avere fatto uso di cocaina, hashish o marijuana. Del resto, al di là dei risvolti penali, è una questione di sicurezza: sui bisonti del trasporto pubblico romano, già alle prese coi problemi legati all’età elevatissima della flotta che ora si sta via via rinnovando, viaggiano ogni giorno centinaia di migliaia di persone. Chi si mette al volante ha la responsabilità di decine e decine di passeggeri, a volte centinaia.

