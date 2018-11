ATAC e controllori sul bus: le cinque linee più multate

L’ATAC ha pubblicato ieri i dati delle multe comminate ai passeggeri degli autobus, delle metropolitane e dei tram romani. Le multe elevate nei primi 10 mesi del 2018 sono state oltre 137 mila, un’attività di controllo che ha fatto segnare l’11% in più di sanzioni rispetto allo stesso periodo del 2017. Il Messaggero spiega oggi che sono aumentate anche le verifiche sui passeggeri: oltre 2,2 milioni (11% in più rispetto allo scorso anno) e il fatto che aumentando le verifiche aumentino anche le multe dà perfettamente l’idea della strada più semplice da seguire per risanare i conti dell’ATAC. Ottobre, in particolare, ha fatto segnare un aumento delle sanzioni elevate: si parla di oltre 16.700 multe (24% in più rispetto a ottobre del 2017) e di un 31% in più di viaggiatori controllati. Un salto in avanti, quindi,rispetto agli anni passati grazie agli oltre 200 controllori che ogni giorno salgono a bordo della flotta Atac. Nel 2017 le multe furono 147.744, due anni fa 129.504.

In cima all’elenco delle cinque linee più bersagliate dai“furbetti” c’è il 64, il bus che ogni giorno trasporta migliaia di romani e turisti a San Pietro attraversando il Centro. A bordo sono state elevate il 4% del totale delle sanzioni. La multa è salata: 104,90 euro se si paga tra i 6 e i 60 giorni dalla contestazione, con una riduzione del 50% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione (54,90 euro). Le altre quattro linee più bersagliate dagli evasori multati sono l’85 che da Arco di Travertino porta a Termini attraversando San Giovanni e via del Corso, il 3 che da Valle Giulia arriva alla stazione di Trastevere, il 40 che da Termini percorrendo largo di Torre Argentina termina le corse a Castel Sant’Angelo e il 314: si tratta dell’unica linea di estrema periferia che da Castelverde, in 59 fermate,passa per Tor Sapienza, la Collatina fino ad arrivare a largo Preneste.