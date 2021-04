“Gli effetti collaterali di Astrazeneca? Più pericolosa l’aspirina”

Oggi Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto a ‘SkyTg24’ parlando del nesso tra eventi trombotici e il vaccino AstraZeneca, ha spiegato che “Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100 volte superiore se si prende un aereo che se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un aereo, che è circa 100 volte superiore se fanno il vaccino”. “Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5mln di effetti trombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e prende estrogeni, ha un rischio maggiore”, ha aggiunto Crisanti. Anche Repubblica fa un paragone azzeccato: è più rischioso prendere un asprinina:

Perché nelle sperimentazioni la trombosi non è stata notata? I test hanno coinvolto circa 30mila volontari. L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha stimato che le trombosi si verifichino in un caso circa su 100mila fra i vaccinati al di sotto dei 60 anni. Il presidente della Società italiana di ematologia, Paolo Corradini, fa notare che gli effetti collaterali di AstraZeneca sono più rari di quelli dell’Aspirina

Intanto Roger’rio Paulo Pinto de Sa Gaspar dell’Oms durante la conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus, sottolineando che per il momento l’Oms non rileva “legami tra trombosi e vaccino AstraZeneca”. ricorda che i benefici di AstraZeneca “continuano a superare i rischi”. L’Organizzazione mondiale della sanità, ha spiegato, continua a ricevere e ad analizzare dati da Gran Bretagna e altri paesi. Le conclusioni dell’Oms sul vaccino arriveranno probabilmente oggi.