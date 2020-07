Assembramenti sui bus: le linee più affollate di Roma

Com’era prevedibile, ora è allarme assembramenti sui bus di Atac, dove circola, pubblicata oggi dalla Cronaca di Roma del Messaggero, una lista delle linee “critiche”, quelle più segnalate dagli autisti.

Tratte utilizzate da migliaia di pendolari, che collegano tra loro gli estremi dei quadranti della città (spesso dalle fermate dalla metro) o che viaggiano verso il Centro. Infatti, nella “lista nera” ci sono lo 058 che da Ponte Mammolo arriva fino a Tor Vergata, il 905 che da Cornelia raggiunge Malagrotta, il 719 tra Candoni e piazza dei Partigiani (dove c’è la stazione Ostiense), il 90 che unisce largo Labia, zona Fidene, alla stazione Termini, il 791 tra Cornelia e la fermata Nervi/Palalottomatica all’Eur, il 301 che si origina a Grottarossa per giungere a piazza Augusto Imperatore fino al 46 tra Monte Mario e Piazza Venezia, il 246 tra Cornelia e Malagrotta, l’881 da via Paola ad Avanzini/Incis (nell’area della Pisana) e all’H tra Termini e via dei Capasso. A Nord, a Sud, a Ovest e a Est della Capitale.