L’incredibile AMA che multa i cittadini che lasciano il sacchetto a terra durante l’emergenza rifiuti

Davide C. è stato stangato per aver lasciato solo «un sacchetto di plastica in prossimità dei cassonetti Ama».Quando? Il 10 giugno, mentre la città faceva già i conti con la crisi dell’immondizia e i bidoni traboccavano di pattume. Stessa sorte è toccata a Stefania, pensionata, anche lei ha appena ricevuto un’altra contravvenzione dei vigili – la seconda in pochi giorni – per aver lasciato «una busta di plastica» a terra. Storie raccontate oggi dal Messaggero e accadute mentre i cassonetti dell’immondizia strabordavano a causa della mancata raccolta da parte di AMA. Una vergogna che per una volta ha fatto arrabbiare anche Virginia Raggi:

La sindaca ha chiesto al capo della direzione Rifiuti, Laura D’Aprile di fatto l’assessore ombra, dato che quello ufficiale manca da sei mesi – di spedire subito una lettera alla municipalizzata che, insieme ai vigili urbani, ha staccato centinaia di verbali solo negli ultimi due mesi, nonostante la raccolta fosse in tilt. Come abbiamo raccontato ieri, sono stati sanzionati non solo gli incivili che scaricano scarti di ogni genere dove non dovrebbero – la stangata, in questo caso, è doverosa ma anche quei cittadini che, con i contenitori pieni all’inverosimile per l’assenza di netturbini, non potevano fare altro.

All’Ama, il Campidoglio chiede allora di varare subito un piano «per il contenimento dei fenomeni di abbandono dei rifiuti». Perché, come si legge nella lettera spedita ieri dalla D’Aprile, «le misure repressive e di controllo, anche mediante sistemi di videosorveglianza, devono essere accompagnate da misure strutturali che consentano ai cittadini che intendono conferire correttamente i rifiuti, un agevole accesso ai servizi dedicati».

