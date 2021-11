L’assurda giustificazione dello staff di Alex Belli per la battuta choc su Manuel Bortuzzo

Continua la polemica per la battuta di pessimo gusto di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Manuel Bortuzzo. Lo staff di Belli lo giustifica sui social “ha un fratello con disabilità, ci scherza su”, ma il pubblico non è d’accordo e neanche lo staff di Bortuzzo.

“Ha un fratello disabile”, la giustificazione dello staff di Alex Belli che non convince

Tanti i messaggi di disapprovazione sui social nei confronti dell’attore che, in un impeto di simpatia, si è fatto sfuggire un “sarà l’ultimo a cadere, perché lui non può cadere”, riferito all’ex nuotatore Bortuzzo costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto in una sparatoria a Roma. Oltre al pubblico, è arrivata anche la disapprovazione di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che ha definito quella di Belli una “caduta di stile”.

Direi che i vostri protetti la stanno facendo un po’ troppo fuori dal vaso. SCHIFO #GFVIP pic.twitter.com/yd0hPPowC3 — Bea 🦥 (@ecirtaeb_) November 3, 2021

In risposta alle tante polemiche è intervenuto lo staff dell’attore sul suo profilo Instagram, tirando in ballo, come giustificazione che non appare così plausibile, il fatto che Belli ha un fratello con disabilità: “Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”.

“Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far Web”, ha aggiunto lo staff di Belli.

Ma dall’altra parte lo staff di Manuel Bortuzzo ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti per tutte le persone affette da disabilità che si sono sentite toccate da questa affermazione: “Manuel magari non se la prenderà, ma riteniamo giusto segnalare l’accaduto, in quanto la battuta è stata fatta alle sue spalle e soprattutto in difesa delle tantissime persone che ci stanno scrivendo in queste ore che si sono sentire toccate e offese da questa mancanza di sensibilità”.