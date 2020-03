Abruzzo, i soldi per la comunicazione dell’emergenza al consulente del governatore

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che la giunta di centrodestra guidata da Marco Marsilio (Fratelli d’Italia) in Abruzzo ha finanziato una campagna di comunicazione sulle norme anticontagio affidandola a un imprenditore che è anche stato suo responsabile della comunicazione elettorale:

A metà marzo ha deciso di finanziare una campagna di comunicazione sulle norme anti-contagio. Peccato che la Asl di Teramo, gestita dalla Regione, abbia affidato la campagna alla Mirus, la società dell’imprenditore Michele Russo,già papabile candidato governatore di Fratelli d’Italia e responsabile della comunicazione elettorale di Marsilio.Costo della campagna: 39.500 euro, 500 euro in meno della soglia di 40mila euro che consente alla Regione di evitare la gara d’appalto. L’equivalente di 100.000 mascherine e dieci ventilatori.

Russo dopo la vittoria elettorale aveva anche vinto un bando da 198 mila euro per la comunicazione di Tua, la società del Trasporto Abruzzese. L’iniziativa non è piaciuta nemmeno alla Lega che ha preso le distanze da Marsilio: “In un momento delicato e tragico,chiedo in nome della Lega di rescindere il contratto e di impegnare i fondi per l’acquisto di beni e strumenti necessari al mondo della sanità”, ha detto il coordinatore regionale del Carroccio, Luigi D’Eramo.