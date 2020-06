Aboubakar Soumahoro si incatena a Villa Pamphilj durante gli Stati Generali

«Oggi, inizio lo sciopero della fame e mi incateno qui a Villa Pamphili (Via Aurelia Antica, 183), dove si stanno tenendo gli Stati Generali, finché il governo non ascolterà il grido di dolore di noi invisibili e di tutti gli esclusi», annuncia il sindacalista

«Oggi, inizio lo sciopero della fame e mi incateno qui a Villa Pamphili (Via Aurelia Antica, 183), dove si stanno tenendo gli Stati Generali, finché il governo non ascolterà il grido di dolore di noi invisibili e di tutti gli esclusi», scrive il sindacalista Aboubakar Soumahoro su Twitter. «Rimarrò finché il Governo non ci darà risposte chiare su 3 punti: 1 Riforma della filiera agricola; 2 Varo di un Piano Nazionale Emergenza Lavoro; 3 Cambio dalle politiche migratorie. Non lasciateci soli in questa battaglia ma portateci la vostra solidarietà e il vostro sostegno», chiede.

Soumahoro, italo-ivoriano e sindacalista del Coordinamento Lavoratori agricoli Usb, qualche tempo fa durante Mezz’ora in più da Lucia Annunziata aveva chiesto a Mstteo Salvini di andare a lavorare nei campi. Alla fine dell’intervento in trasmissione il Capitano si è rivolto a Soumahoro dicendo che continuava a non capire “cosa c’entri tutto questo con una sanatoria indiscriminata di ccentinaia di migliaia di immigrati o con gli sbarchi dei disperati”. La risposta del sindacalista: “Le faccio un invito: metta gli stivali e venga nei campi insieme a noi. Bisogna salvare le vite dal Coronavirus. Poi parliamo di capolarato, che noi combattiamo stando qui sul campo”.