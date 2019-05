I 6000 bimbi maltrattati in Italia

In Italia ci sono seimila bambini maltrattati. Il dato viene da Save the Children ed è citato oggi dal Mattino, che racconta anche come 427mila bimbi negli ultimi cinque anni hanno assistito a pestaggi nei confronti della madre. Un terzo delle donne ha subito violenze persino durante il periodo della gravidanza, ma sei donne su dieci – secondo le statistiche– ritengono che subire violenza «sia solo qualcosa di sbagliato» e non un reato. Eppure più di una donna su dieci vittima di angherie ha temuto, almeno una volta, per l’incolumità della propria stessa vita o per quella dei suoi figli.

C’è di più: un’indagine pubblicata appena una settimana fa da Cesvi,un’importante organizzazione umanitaria italiana, ha individuato un forte divario tra il Nord e il Sud del Paese sul maltrattamento all’infanzia: la Campania raccoglie il triste primato e resta fissa in ultima posizione, preceduta da Sicilia, Calabria e Puglia. Mentre inferiori sono le violenze in Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Friuli e Toscana. Uno studio che mette quindi in relazione le precarie condizioni socio-economiche del meridione con le violenze.

Dal 2013 lo Stato ha provato a venire incontro alle vittime in maniera più tempestiva. Quando viene ravvisato dalle autorità uno dei cosiddetti «reati sentinella», percosse e lesioni, l’autore delle violenze subisce un ammonimento, una disposizione amministrativa che ha lo scopo di avvertirla. La persona viene poi informata dell’esistenza di centri di recupero e di servizi sociali disponibili sul territorio per provare a curarsi. Troppo spesso però le donne non denunciano perché temono, in caso di separazione dal coniuge, per l’affidamento dei propri figli.

