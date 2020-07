I dati sulla situazione del coronavirus in Lombardia oggi nel bollettino della Regione: nelle ultime 24 ore ci sono stati 46 casi, ieri i nuovi positivi erano 53

I dati sulla situazione del coronavirus in Lombardia oggi nel bollettino della Regione: nelle ultime 24 ore ci sono stati 46 casi, ieri i nuovi positivi erano 53. Non c’è nessun decesso.

Il bollettino sul coronavirus oggi 29 luglio in Lombardia

Il bollettino della Regione Lombardia specifica che dei 46 positivi 18 sono ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati sono stati 8.658 per un totale complessivo di 1.280.533, i guariti/dimessi sono 161. In terapia intensiva sono ricoverati 13 pazienti, come ieri, mentre i pazienti ospedalizzati aumentano di 3 unità a 154.

Tra le province Lodi, Pavia e Sondrio sono a zero casi. Milano a 13, con 6 positivi a Milano città. Brescia registra 10 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, Bergamo 7, Mantova 6, Monza e Brianza 4, Cremona e Varese 2 e Lecco 1 positivo.