Dopo i 196 casi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati aggiornati della regione: 277 nuovi positivi e 2 decessi. Sono stati effettuati 20.431 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 30, uno in meno di ieri. I ricoverati sono 300 , 3 in meno di ieri

25 settembre: il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi

La suddivisione dei casi nelle province: Milano: 192, di cui 104 a Milano città; Bergamo: 14; Brescia: 34; Como: 10; Cremona: 7; Lecco: 1; Lodi: 2; Mantova: 8; Monza e Brianza: 28; Pavia: 23; Sondrio: 2; Varese: 31.

