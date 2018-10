20 euro per la manifestazione di Salvini a Napoli?

Marco Messina, co-fondatore dei 99 Posse, ieri ha scritto su Twitter e su Facebook che ha incontrato alcuni suoi conoscenti in prefettura, i quali gli hanno detto di essere stati pagati per partecipare alla manifestazione: «Dopo il corteo contro Salvini decido di passare davanti alla prefettura per vedere la faccia dei fan napoletani della Lega – scrive infatti Messina – riconosco due ragazzi del mio quartiere che alla mia domanda sul perché fossero lì mi hanno risposto: fratè, ci hanno dato 20 euro».

Il post ha suscitato, tra i follower dell’artista, critiche verso i ragazzi in questione. Ma è lo stesso Messina a prendere le loro difese: “È facile convincere un ragazzo che guadagna 500 euro al mese lavorando a nero – spiega – a farsi un giro a piazza Plebiscito con una bandiera di Salvini in mano. Io non mi sento di condannarli”. E lo stesso Messina linka anche questo video di una manifestazione di qualche anno fa

