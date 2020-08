L’andamento dei contagi di coronavirus oggi nel Lazio secondo il bollettino della Regione: ieri ci sono stati 38 nuovi casi, oggi sono 23. Nessun nuovo decesso. Gli attualmente positivi sono 1101 in aumento di 20 rispetto a ieri. I dimessi guariti sono 6915, nelle ultime 24 ore 3 in più.

I dati del bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio

La Regione Lazio specifica che tra i nuovi casi 4 provengono dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 10 casi sono casi di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Albania, tre i casi da India, un caso da Ibiza e uno da Corfù, un caso da Svizzera e un caso da Romania. Nella Asl Roma 1 oggi sette nuovi casi: tre casi riguardano un cluster familiare di rientro dall’Albania è in corso il contact tracing internazionale e un caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 4 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: un uomo di rientro da una vacanza ad Ibiza e un secondo caso di un uomo di rientro da Corfù segnalato dal medico di medicina generale. Due casi hanno un link con casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono due i casi oggi: una donna di rientro dalla Romania e individuata al test sierologico e un caso di una donna con link ad un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 6 sette nuovi positivi: due uomini di 49 e 51 anni di nazionalità Indiana con link ad un caso già noto e isolato. Sono quattro i casi che riguardano il Cas un Mondo Migliore a Rocca di Papa dove è in corso l’indagine epidemiologica e una donna di rientro dall’Ucraina e ora ricoverata allo Spallanzani. A questi casi si aggiungono 13 casi positivi registrati al Cas, il centro di accoglienza di Rocca di Papa, è in corso l’indagine epidemiologica. Infine per quanto riguarda le province si registrano tre casi e zero decessi nelle ultime 24 ore . Nella Asl di Latina due i casi e si tratta di un ragazzo di rientro dalla Svizzera per il quale è in corso l’indagine epidemiologica e un caso di un uomo di nazionalità indiana con link ad un caso già noto e isolato. Un caso nella Asl di Rieti e si tratta di una bambina di 2 anni con link ad un contatto dei casi del centro estivo dove è in corso l’indagine epidemiologica.