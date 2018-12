Sui social media circola da qualche ora un video che mostra un carabiniere aggredito da un gruppo di persone a Trastevere. Alcune di queste, che si mostrano davanti alle telecamere, hanno il volto coperto da un cappuccio e lanciano un cassonetto dell’immondizia verso il militare che reagisce tirando fuori la pistola e scappando.

Il video del carabiniere aggredito a Trastevere

Il video risale a giovedì sera ed è stato registrato dopo la partita tra Eintracht Francoforte e Lazio, prima della quale ci sono stati scontri tra i tifosi tedeschi e le forze dell’ordine sulla strada che portava allo Stadio Olimpico. Ma ad aggredire il carabiniere non sembrano proprio essere stati i tifosi tedeschi, visto che le voci di quelli che lo insultano nel video sembrano parlare un italiano senza alcuna inflessione.

Il militare impugna l’arma di ordinanza e indietreggia mentre un gruppo di ultrà avanza insultandolo: “Infame”, “Pezzo di m…”. A un certo punto qualcuno gli tira una bottiglia che lo colpisce alla testa mentre qualcun altro gli scaglia addosso un cassonetto, senza riuscire, fortunatamente, a colpirlo. Secondo il racconto degli stessi carabinieri i militari sono intervenuti per fermare il massacro di un 33enne a terra in piazza San Cosimato. Alla vista dei militari, il gruppo si è disperso lanciando alcune bottiglie all’indirizzo dei Carabinieri. Un militare e’ stato anche colpito e poi giudicato guaribile, dall’ambulanza intervenuta sul posto, in tre giorni. Anche il tifoso tedesco, medicato all’ospedale Fatebenefratelli, non ha riportato conseguenze gravi. Mentre il tifoso veniva visitato, nell’ospedale dell’Isola tiberina, si e’ presentato un altro cittadino tedesco, anche lui a Roma per la partita, che ha raccontato di essere stato aggredito sempre da un gruppo di persone nel rione di Trastevere. L’uomo di 39 anni non ha subito ferite gravi ed è stato giudicato guaribile in 2 giorni. Indagini sono in corso da parte della Carabinieri di Trastevere per risalire all’identità degli autori delle aggressioni.