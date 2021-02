“Sei rimasto cattivissimo”: la frecciata di Bruno Vespa a Casalino

Ieri a Cartabianca erano ospiti Bruno Vespa e Rocco Casalino. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha parlato del suo nuovo libro “Il portavoce”. Ad un tratto il conduttore di Porta a porta pur esprimendo simpatia e stima nei confronti di Casalino ha detto: “Al Grande Fratello era cattivissimo ed è rimasto cattivissimo. Lui èun ‘velinaro’ pazzesco. Lui ha tentato seriamente di influenzare i giornalisti mandando le veline. Faceva filtrare certe notizie ed altre no. Per te il Gf è stato l’università, è rimasto in casa 93 giorni su 100”. Casalino è rimasto un po’ interdetto poi ha reagito: “Pensavo che scherzassi, ma visto che dici sul serio confrontiamoci su questo”. Ha poi continuato spiegando di non aver mai chiesto di escludere qualche domanda a nessun giornalista e di non ritenere di avere il potere di poter influenzare Repubblica e il Corriere. “Venisse fuori ‘sto giornalista che ho torturato”, ha spiegato chiedendo direttamente a Vespa se lo avesse mai influenzato. Il giornalista ha anche detto che Conte e il suo portavoce si sentivano onnipotenti: “Hanno perso la testa tutti e due. E sono caduti nel delirio di onnipotenza”. Alla fine Casalino ha chiuso il confronto dicendo “Sei terribile” a Vespa dopo aver rimarcato che il Grande Fratello non gli è stato di nessuna utilità per il suo lavoro a Palazzo Chigi. “Io ho imparato dai libri che ho letto e dagli studi che ho fatto”.