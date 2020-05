I cinque anziani morti dopo il rifiuto del ricovero negli ospedali

Andrea Zanello sulla Stampa oggi racconta una vicenda correlata all’emergenza Coronavirus: in una casa di riposo in piazza Mazzini a Vercelli il medico aveva disposto il ricovero per cinque anziani. Ma non c’era spazio in rianimazione. E’ stata aperta un’inchiesta:

L’intervento è all’interno di una casa di riposo, nel pieno dell’emergenza covid19. Cinque ospiti hanno febbre e saturazione bassa. Viene lanciato l’allarme. Al medico del 118 che entra nella struttura ormai basta un’occhiata per riconoscere i sintomi da covid19, nemico che sta mettendo sotto stress le Rianimazioni degli ospedali del Nord Italia. Anche a Vercelli. I 5 ospiti vengono dichiarati in codice rosso, per un ricovero. Ma nessuno di loro va in ospedale: ci sarebbe stato un solo posto libero in Rianimazione al Sant’Andrea, ma la priorità era da riservare a malati più giovani. Era la sera del 19 marzo: tutti quegli anziani, che secondo il medico dovevano essere ricoverati, sono morti nel giro di una settimana. L’episodio è emerso nell’inchiesta che la Procura di Vercelli sta conducendo sulla casa di riposo di piazza Mazzini. Da inizio marzo i decessi sono stati oltre 40 e il sostituto procuratore Davide Pretti indaga per omicidio colposo plurimo e procurata epidemia. Per ora nel registro degli indagati ci sono i nomi del direttore della casa di riposo di piazza Mazzini, Alberto Cottini, e della direttrice sanitaria della struttura Sara Bouvet. L’ultima indiscrezione delle indagini potrebbe però aprire nuovi orizzonti nell’inchiesta. Il 19 marzo un’ambulanza del 118 arriva in piazza Mazzini, dove la situazione in casa di riposo è già molto seria. Il medico che interviene dà l’allarme chiamando la centrale: almeno cinque anziani tra quelli che presentavano sintomi riconducibili al covid19, secondo il suo giudizio, sono da codice rosso.