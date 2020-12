Quanti sono i casi positivi alla variante COVID inglese in Italia? Oltre alla coppia di Roma ci sarebbero almeno altri due casi sospetti. Ma il numero potrebbe crescere presto. Lo screening sui passeggeri dei voli dal Regno Unito atterrati nel nostro paese è appena iniziato.

Variante Covid: quanti sono i contagiati in Italia?

I casi di persone contagiate dalla variante COVID inglese potrebbero essere già 3. Il passeggero sbarcato a Fiumicino come era stato annunciato ieri, sua moglie, e un medico risultato positivo al test del tampone che si trovava su un altro volo. Allo Spallanzani in queste ore, spiega il Messaggero, si stanno eseguendo gli esami per stabilire se l’uomo è stato colpito dal “virus inglese”:

Intorno alle 20 di ieri sera il ministero della Salute ha fatto sapere che il virus mutato è stato individuato dall’ospedale militare del Celio, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, durante il controllo di una persona sbarcata nei giorni scorsi (quindi non ieri) a Fiumicino da un volo proveniente dal Regno Unito. In realtà i positivi al nuovo tipo di Covid-19 sono due: l’uomo proveniente da Londra ha infatti contagiato sua moglie. I coniugi e i loro familiari sono in isolamento – ha assicurato il ministero – e stanno seguendo tutte le procedure previste per la limitazione del contagio. Ma forse i positivi potrebbero essere tre perché nel pomeriggio è risultato contagiato un passeggero sbarcato da uno dei due voli atterrati a Fiumicino, che erano partiti dall’Inghilterra prima della sospensione ordinata dal nostro governo. Si tratta di un medico italiano subito isolato, l’unico positivo fra i 218 passeggeri controllati uno a uno dopo l’atterraggio. Il suo tampone è già presso lo Spallanzani per capire quale tipo di Covid-19 lo abbia colpito. A Fiumicino sono stati controllati poi anche altre 120 persone atterrate con un volo arrivato in tarda serata. Ma in nottata non erano stati forniti altri dettagli.

In realtà, c’è anche un altro caso sospetto, oltre a quello ora in esame allo Spallanzani: si tratta di una ragazza di Bari arrivata da Londra, il cui tampone verrà esaminato, spiega Repubblica, dall’istituto Zooprofilattico di Foggia per capire se è stata contagiata dalla variante inglese: