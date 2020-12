Il calendario dell’avvento del vaccino anti Covid: prime dosi il 27 dicembre?

Se Ema, che si riunirà infatti il 21 dicembre, e non più il 29 come era stato annunciato, darà la sua approvazione in anticipo, già il 27 dicembre potrebbero essere inoculate le prime dosi, anche se solo in maniera simbolica visto il numero ridotto

Netta accelerazione per l’atteso via libera europeo al vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-BioNTech. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) si riunirà infatti il 21 dicembre, e non più il 29 come era stato annunciato, per decidere in merito all’approvazione del vaccino. Un anticipo dei tempi richiesto anche dal ministro della Salute Roberto Speranza e condiviso dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale ha annunciato che è “probabile che i primi europei siano vaccinati prima della fine del 2020”. Nel dettaglio, racconta Repubblica, già il 27 dicembre potrebbero essere inoculate le prime dosi, anche se solo in maniera simbolica visto il numero ridotto: