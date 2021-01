Travaglio sfotte Gallera che sta per perdere la poltrona

Ormai è praticamente certo che presto Giulio Gallera lascerà la sua poltrona di assessore regionale al Welfare in Lombardia. Oggi Travaglio si esercita in una finta difesa delle sue epiche gesta:

S iccome corre voce che la Lega voglia privarci di Giulio Gallera, lo diciamo chiaro e forte: non ci provate. In tempi così cupi, manca solo che ci venga a mancare la nostra prima fonte di buonumore. E perché, poi? Perché –dicono i leghisti – “le sue dichiarazioni non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombard i a”. Ma scherziamo? Avete mai visto un comico che concorda battute, gag e sketch con un partito? Non contenti di avergli chiuso i teatri, ora vorrebbero pure imbrigliare la sua creatività artistica. E poi come sarebbe che le sue dichiarazioni non rappresentano il pensiero della giunta? E chi lo decide, il pensiero: Fontana dalle Bahamas o da un caveau svizzero? Gallera è il miglior rappresentante del pensiero (si fa per dire) del governo (si fa sempre per dire) lombardo. E non si vede cos’abbia detto di strano rispetto ai suoi standard. Ha solo raccontato alla Stampa che “abbiamo medici e infermieri con 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare per un vaccino nei giorni di festa”e ovviamente non è vero. Ma perché: le cazzate che han detto lui e Fontana nell’ul ti mo anno erano forse vere e concordate con la Lega? Poi ha rivelato che “abbiamo preparato un’agen da” e lì ha scoperto che “il 31 era l’ul -timo giorno dell’a n n o”. Fatto vero, fra l’altro, anche se l’ha notato solo lui: infatti altre Regioni hanno seguitato a vaccinare pure il 31, decuplicando le dosi iniettate dal famoso modello Lombardia