Terremoto a Udine

Una scossa di terremoto oggi 17 luglio alle 4.50 di magnitudo 4,2 della scala Richter secondo INGV che colloca l’epicentro al confine tra Italia e Slovenia. La scossa ha risvegliato i cittadini di Udine

INGV scrive che il terremoto ha coordinate geografiche (lat, lon) 46.32, 13.54 ad una profondità di 7 km.

Il sisma è avvenuto a una profondità di 7 chilometri: in tantissimi si sono risvegliati con grande spavento:

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro nella slovena Plezzo e a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine). La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, anche in Veneto, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

#Terremoto #Udine: breve, ma inteso. E anche per luglio, di questo 2020 abbiamo dato. Chissà cosa ci riserverà agosto. Ma le 12 piaghe non erano d’Egitto? 2020 Is the new Egitto?#goodmorning

— Daniele Boscutti (@BoscuttiDaniele) July 17, 2020