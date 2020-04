Terremoto a Marcellina vicino a Roma

Terremoto a Roma: oggi alle 2:12 in piena notte una scossa di terremoto è stata avvertita nei quartieri nord di Roma. L’epicentro del sisma è nella provincia nordest di Roma, vicino Tivoli. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 16 km di profondità a ed epicentro tra Marcellina e San Polo dei Cavalieri.

Terremoto a Roma

Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano danni a persone o cose. Secondo Ingv il terremoto è stato avvertito in tutta l’area a est di Roma e all’interno della Capitale, soprattutto nei quartieri orientali ma anche ai Castelli e in Abruzzo. La scossa è stata avvertita in modo molto diverso. C’è chi ha sentito un boato e chi si è appena accorto di un tremolio dei mobili in casa.

Beh da me,zona est di Roma,non si è sentito praticamente niente. Giusto un rumore leggero penso per i mobili. Ma, fortunatamente,niente di che. Certo che questo 2020 ci vuole fare cagare sotto eh. #Terremoto — Giuseppe (@g_alo87) April 3, 2020

Tutto ok. Non ci sono stati danni ma molta paura. #Terremoto #Marcellina. Certo il 2020 è proprio da ricordare. — Gianpy (@GianpieroValer1) April 3, 2020