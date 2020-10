I crolli a Smirne dopo il terremoto

Diversi edifici sono crollati a Smirne, sulla costa egea della Turchia, a seguito del forte terremoto di magnitudo 7.0 registrato nel mar Egeo e avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Le prefetture di Smirne e Istanbul hanno riferito che finora non ci sono notizie di vittime

Dust Clouds rising over #Izmir, #Turkey due to the collapse of several buildings. pic.twitter.com/cHsp5ClAxG

— Aurora Intel (@AuroraIntel) October 30, 2020