Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, è stata registrata in Albania a 35 chilometri da Tirana. L’epicentro, secondo le autorità, è stato nel Mar Adriatico, a un chilometro da Durazzo, a 10 km di profondità.

Terremoto di magnitudo 5.8 in Albania

La forte scossa, seguita da alcune altre nel giro di pochi minuti, è stata sentita in diverse località del paese, provocando panico tra i cittadini che hanno abbandonato le abitazioni, riversandosi sulle strade. Due persone sarebbero rimaste ferite e alcune abitazioni sarebbero crollate, in un paese tra Tirana e Durazzo, per il forte sisma che ha colpito l’Albania. Lo riferiscono i media locali. In alcune zone della città di Durazzo manca al momento l’elettricità mentre a Tirana sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati. Nelle strade della capitale la gente impaurita rimane nelle strade.

Il terremoto è stato il più forte negli ultimi trenta anni. Ci sono alcuni edifici danneggiati, tra questo il dipartimento di geologia dell’università di Tirana. In questo video si vedono le persone in strada dopo la scossa a Tirana e i danni subiti da alcuni edifici:

Non si hanno al momento notizie di vittime mentre, secondo le autorita’, due persone sono rimaste ferite in un piccolo centro nei pressi della capitale. Secondo l’Istituto di Geoscienze di Tirana, l’epicentro del sisma, avvenuto alle 16.04, e’ stato localizzato a soli 10 chilometri di profondita’ e undici minuti piu’ tardi si e’ registrata un’altra scossa, di magnitudo 5,4.

Foto copertina da Global355-Università di Albania

