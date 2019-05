Una scossa simica di magnitudo locale 3.9 è stata registrata dalle strumentazioni dell’Ingv e avvertita distintamente dalla popolazione alle 10 e 13 nella provincia di Barletta, ipocentro a 34 km.

L’INGV spiega che il terremoto ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 41.3, 16.32 ad una profondità di 34 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto a Barletta

La scossa di terremoto di magnitudo 3,9, registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica alle 10,13 a 4 km a sud di Barletta, ad una profondita’ di 34 km, e’è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo pugliese. Per precauzione e’ stato evacuato il Palazzo di Giustizia di via Dioguardi, e in alcune scuole gli alunni sono stati fatti uscire dalle aule.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Ingv anche tra le province di Macerata e Fermo. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 6.45, sono stati: Civitanova Marche (Macerata) e Porto Sant’Elpidio (Fermo).