Il tassista che prende a schiaffi una cliente americana in centro a Firenze | VIDEO

La lite, probabilmente perché il costo della corsa era troppo alto, poi qualche parola di troppo, e infine lo schiaffo. A Firenze un tassista della società Socota 4242 ha aggredito una cliente americana in pieno centro, a Piazza Santa Trinità, intorno alla mezzanotte. Il tutto è stato ripreso con lo smartphone da alcuni passanti: si vede l’uomo che prima colpisce la donna con un calcio agli stinchi, poi con uno schiaffo in pieno volto.Il video che immortala la parte finale di quella discussione, con il tassista che aggredisce fisicamente la ragazza americana, è stato poi pubblicato sui social.

Tassista aggredisce ragazza americana in centro a Firenze

La manata è così forte da far vacillare e indietreggiare la cliente. Su Instagram poi la giovane ha pubblicato alcune stories in cui accusava gli agenti intervenuti di non aver arrestato il suo aggressore, e ha definito Firenze una “città poco sicura”. Prima dell’aggressione in pubblico, all’interno del mezzo la donna avrebbe infranto la struttura di separazione anti-Covid per sputare addosso al tassista: un fatto che andrà verificato con le telecamere interne al mezzo. Dopo lo schiaffo, avrebbe chiesto ai testimoni – piangendo e visibilmente sotto choc – di chiamare la polizia.

La Socota (società cooperativa tassisti) “condanna senza riserve il comportamento del collega”, si legge in una nota, e fa sapere di aver aperto un procedimento disciplinare per accertare i fatti ed eventualmente adottare provvedimenti “fermo restando che ogni azione relativa alla licenza rientra nella competenza esclusiva dell’amministrazione comunale”. “La società è venuta a conoscenza di quanto accaduto la mattina del 13 Gennaio in Via Tornabuoni tra un collega e una cliente – prosegue il testo – e presa visione del video, il 4242 condanna senza riserve il comportamento del collega, qualunque siano gli accadimenti in precedenza occorsi”. “È un fatto gravissimo e inaccettabile per una città come Firenze – ha detto il sindaco Dario Nardella – e mi auguro che le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie individuino questa persona che merita di essere perseguita con la massima severità”.

Le reazioni

La ragazza americana colpita dal tassista, attraverso le sue stories Instagram, ha mostrato i segni dei colpi ricevuti e ha scritto: “Dobbiamo far sì che le donne e le studentesse a Firenze siano sicure di poter tornare a casa camminando o prendendo un taxi. Quello che mi è successo è insensato. E spero che condividendo la mia storia potremo partecipare alla lotta contro la violenza sulle donne, ponendo fine a tutto ciò. Il tassista mi ha colpita alla gamba con tutta la forze che aveva e io sono caduta a terra”. Ed è arrivata anche la condanna da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella: “È un fatto grave e inaccettabile per una città come Firenze. Mi auguro che le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie individuino questa persona che merita di essere perseguita con la massima severità”.