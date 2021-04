La funzionaria annuncia lo stop di Astrazeneca in Danimarca e sviene in diretta | VIDEO

Tania Erichsen, la direttrice dell’agenzia del farmaco in Danimarca ieri ha annunciato lo stop definitivo al vaccino anti Covid di AstraZeneca in Danimarca ed è sveenuta in diretta tv.

Tania Erichsen, la direttrice dell’agenzia del farmaco in Danimarca ieri ha annunciato lo stop definitivo al vaccino anti Covid di AstraZeneca ed è svenuta in diretta tv.

Tanja Erichsen è svenuta durante la conferenza stampa convocata per dare l’annuncio della cancellazione del vaccino anglo-svedese dalla campagna vaccinale per i rischi di trombosi legati alla somministrazione del prodotto. Poco dopo aver lasciato la parola al capo dell’Istituto superiore della sanità, Soren Brostrom, Erichsen si è accasciata a terra alle sue spalle ed è stata immediatamente soccorsa dallo stesso Brostrom, visibilmente preoccupato. L’Agenzia del farmaco danese ha poi fatto sapere che le sue condizioni non destano preoccupazione: Erichsen è stata comunque portata in ospedale per accertamenti.

L’Autorità sanitaria danese ha confermato lo stop definitivo all’utilizzo del vaccino anti-Covid prodotto da Astrazeneca. In una nota è spiegato che c’è “un possibile collegamento tra casi molto rari di coaguli di sangue anomali, perdita di sangue, bassa conta piastrinica ed il vaccino di AstraZeneca”. “Questo – prosegue la nota – insieme al fatto che l’epidemia di Covid-19 in Danimarca è attualmente sotto controllo e altri vaccini sono disponibili contro il Covid-19, è stato determinante nella decisione dell’Autorità sanitaria danese di continuare il suo programma di vaccinazione contro il Covid-19 senza il vaccino di AstraZeneca”. “Sulla base dei risultati scientifici, la nostra valutazione complessiva è che ci sia un rischio reale di gravi effetti collaterali associati all’uso del vaccino per il Covid-19 di AstraZeneca. Abbiamo quindi deciso di rimuovere il vaccino dal nostro programma di vaccinazione “, ha commentato il direttore dell’Autorità sanitaria danese, Soren Brostrom. “Nel bel mezzo di un’epidemia, è stata una decisione difficile continuare il nostro programma di vaccinazione senza un vaccino efficace e disponibile contro il Covid-19 – ha aggiunto – Tuttavia, abbiamo altri vaccini a nostra disposizione e l’epidemia è attualmente sotto controllo. Inoltre abbiamo fatto molta strada verso la vaccinazione delle fasce di età più avanzata sulle quali la vaccinazione ha un enorme impatto potenziale sulla prevenzione dell’infezione”