Le superiori riaprono davvero il 7 gennaio?

“Credo che una decisione di serrare le fila dovrà essere presa, anche perché ci proiettiamo verso il 7 gennaio che è una data importante perché i ragazzi dovrebbero tornare a scuola”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervistato a ‘Cartabianca’ su Rai tre, riferendosi alle misure da prendere per le festività di fine anno”. Ma davvero il 7 gennaio le superiori ritornano in presenza?

Le scuole riaprono il 7 gennaio?

Miozzo ha spiegato: “Dieci milioni di persone che si muovono sono un rischio potenziale – riferendosi agli spostamenti legati al ritorno a scuola – ma non possiamo pensare di tenere i nostri ragazzi ancora a casa fino alla fine dell’anno scolastico. Bisogna lavorare, il governo sta lavorando, le prefetture stanno lavorando, per dare risposte. Il problema è che i ragazzi tornano a scuola solo se ci sono le condizioni di sicurezza”. Eppure emerge qualche preoccupazione nella maggioranza anche per la riapertura delle scuole il 7 gennaio: il timore è che i dati epidemiologici possano consigliare un ritorno in classe degli studenti delle superiori più graduale di quanto immaginato e anche su questo ci si dovrebbe confrontare nei prossimi giorni. Spiega il Messaggero:

La sorte delle scuole superiori, che secondo i piani di Conte e della ministra Lucia Azzolina, dovrebbero riprendere il 7 gennaio con la didattica in presenza per almeno il 75% degli studenti, verrà decisa più avanti. Ma appare già segnata. Giovanni Rezza, braccio destro di Speranza, ritiene che «sia ancora presto per dire se potremo riaprire le scuole». Spiegazione: «Dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. Ma purtroppo, nonostante abbiamo avuto dei successi, l’incidenza dei nuovi casi è ancora elevata. Questo è il punto cruciale: finché non abbassiamo di molto l’incidenza, èdifficile parlarediripresacompleta di tutte le attività». Al Cts confermano: «Di questo passo il ritorno a scuola è un’impresa dura». Del resto la stessa ministra Azzolina dice che si «deciderà a fine anno», i governatori regionali sono contrari e tra i presidi montano i dubbi. Intanto arranca il lavoro dei prefetti per lo scaglionamento degli orari di ingresso a scuola e per avere più mezzi di trasporto pubblico.

Il rischio che la ministra Lucia Azzolina non vuole correre è quello di far tornare i ragazzi delle superiori in classe per poi essere costretta a fare retromarcia dopo poco tempo con il ritorno alla didattica a distanza, come scrive il Corriere: