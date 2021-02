Spostamenti tra regioni: proroga del divieto fino al 25 febbraio

Proroga dello stop agli spostamenti tra le Regioni dal 15 al 25 febbraio; la decisione è stata presa dall’ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte: non è detto che successivamente il divieto non venga ulteriormente procrastinato fino al 5 marzo come si paventava fino a poche ore fa. Per quanto riguarda il monitoraggio settimanale l’indice Rt medio nazionale risale a 0,95 in crescita rispetto allo 0,84 della scorsa settimana. Alcune regioni cambiano fascia, come spiega Repubblica:

Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria passano in arancione. E si aggiungono a Umbria e provincia di Bolzano che poi sono state messe in rosso in tutto e in parte. La Sicilia diventa gialla. Sono questi i cambiamenti di colore nella cartina delle Regioni italiane attesi a partire da domenica 14 febbraio dopo l’analisi dei dati epidemiologici del monitoraggio settimanale

Di seguito la lista degli indici RT regione per regione:

Abruzzo 1.22

Basilicata 1.2

Calabria 0.81

Campania 0.8

Emilia-Romagna 0.94

Friuli Venezia Giulia 0.98

Lazio 0.96

Liguria 1.08

Lombardia 0.97

Marche 0.94

Molise 1.09

Piemonte 0.93

PA Bolzano 1.25

PA Trento 1.2

Puglia 1.05

Sardegna 0.87

Sicilia 0.66

Toscana 1.1

Umbria 1.2

Valle d’Aosta 0.77

Veneto 0.71.

Nonostante il divieto di spostamento si può andare nelle seconde case anche se con alcune restrizioni: