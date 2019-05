Nello Angelucci, consigliere M5S dell’assemblea capitolina, ha pensato bene di ricordare che la metro A Spagna dopo settimane di promesse e rinvii è stata riaperta. Per rendere indimenticabile il momento ha deciso di immortalarlo con una bella foto della metro di Milano. Sì, proprio così:

Hanno la faccia come il c.lo, festeggiano la #riapertura della fermata #Spagna dopo mesi di chiusura e lo fanno con una foto della metropolitana di MILANO🤗🤗🤗🤗🤗 #checazzari pic.twitter.com/iuwxMsqZnB — Gianni Quadrini (@gq_gianni) 8 maggio 2019

Il consigliere M5S di Roma che annuncia la riapertura della fermata Spagna con una foto della metro di Milano

Il post si è riempito presto di commenti che facevano notare ad Angelucci l’errore: “Foto di Milano, linea M1, fermata Villa San Giovanni”, “Ma veramente avete pubblicato la foto della metro di Milano per dire che e’ stata riaperta quella a piazza di Spagna??????? Incredibile 🤣🤣🤣🤣🤣”, “Oh bella la foto della Metro di Milano. Dimostra il distacco tra la realtà del trasporto pubblico romano e quello che dite”. La voce si è presto sparsa, tanto che anche esponenti del partito democratico come Emanuele Fiano “Il Movimento Cinquestelle pubblicizza la riapertura della metropolitana romana a Piazza di Spagna con una fotografia della metropolitana milanese Linea 1 Fermata Villa San Giovanni. Siamo oltre” e Michele Anzaldi, “Il M5s di Roma non soltanto ha la faccia tosta di ‘festeggiare’ la riapertura della fermata Spagna dopo quasi due mesi di chiusura e le fermate Repubblica-Barberini ancora sbarrate, ma lo fa mettendo una foto della metropolitana di Milano. La Giunta Raggi è davvero senza vergogna” hanno detto la loro. E Angelucci che fa? Come in quelle pubblicità che promettono e non mantengono cambia la descrizione della foto:

NB

Foto a titolo esemplificativo

aggiunge il portavoce di Roma Capitale. Insomma per credere che c’è la metro a Roma bisogna far vedere quella di Milano.

