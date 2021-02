Oggi Mario Draghi chiederà la fiducia in Senato. Quello che è stato prospettato come il “governo dei migliori”, l’esecutivo di alto profilo che deve risolvere le emergenze dell’Italia, secondo i sondaggi di Nando Pagnoncelli a Dimartedì non è considerato “il meglio” dagli italiani.

Sondaggi politici: per gli italiani il “governo dei migliori” non è il meglio

Ben il 46% degli italiani consultati nella rilevazione si aspettava una squadra di governo migliore. Quali saranno i ministri che non piacciono?

Probabile si tratti di qualche politico. Infatti in un’altra scheda sono il 22% risponde che c’è il giusto mix tra tecnici e politici mentre oltre due terzi degli intervistati ritiene che i ministri che provengono dai vari partiti che compongono la maggioranza siano troppi, anche se il 31% pensa che le decisioni importanti verranno prese dal neo presidente del Consiglio e dagli uomini di sua fiducia.

Che la fiducia nei politici in questo momento non tocchi il suo apice viene rilevato anche da un’altra domanda del sondaggio di Pagnoncelli: il 43% pensa che i politici italiani perderanno ancora più credibilità rispetto a oggi quando il governo Draghi non ci sarà più.

Per quanto riguarda invece il feedback personale di SuperMario, nononstante l’assenza dai social e una comunicazione ridotta al minimo due terzi degli intervistati hanno comunque una percezione positiva e lo ritengono una persona affidabile e competente. Il 25% delle persone consultate nella rilevazione però pensa che Draghi sia freddo e distaccato.

Infine, anche sulla scorta dell’addio di Conte che ha suscitato molta emozione, i sondaggi premiano l’ex presidente del Consiglio come il leader politico più popolare della settimana superando di gran lunga il gradimento ottenuto dal secondo in classifica, Matteo Salvini: