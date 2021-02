Sondaggi politici: Fratelli d’Italia dice no a Draghi e perde consensi

I sondaggi di Index Research per Piazzapulita indicano una situazione poco mossa. Solo Fratelli d’Italia perde lo 0,3%

I sondaggi di Index Research per Piazzapulita mostrano come si è mosso il consenso verso i partiti politici ora che il governo Draghi, dopo la fiducia ottenuta alla Camera e al Senato, è diventato realtà. Le tre forze principali che formano la maggioranza del nuovo esecutivo non evidenziano grandi spostamenti: Lega, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle oscillano tutti e tre di appena un decimo di punto percentuale rispetto ai valori di una settimana fa. Invece è Fratelli d’Italia che, insieme ai dissidenti espulsi dal M5S, ha votato contro Draghi a perdere qualcosa cedendo uno 0,3% e fermandosi al 16,2.

Situazione pressoché invariata anche per Azione e Italia Viva mentre Forza Italia cresce dello 0,2%.

Il vero vincitore dei sondaggi di Piazzapulita è Mario Draghi. La fiducia nel nuovo presidente del Consiglio si conferma altissima. Due italiani su tre credono nell’ex numero uno della BCE. Il dato più interessante è che Draghi è più popolare del suo governo:

Cosa dovrà fare Supermario per mantenere il feeling raggiunto con gli italiani? Risolvere le loro preoccupazioni. Che coincidono con le emergenze oggetto del programma di governo: crisi economica e COVID:

Un impegno non da poco, un impegno da SuperMario.