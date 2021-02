I sondaggi politici Ipsos che Nando Pagnoncelli illustra sul Corriere della Sera confermano l’ascesa di Giorgia Meloni. L’opposizione al governo Draghi fa guadagnare consenso a Fratelli d’Italia che supera il Movimento 5 Stelle e diventa il terzo partito.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia continua a salire

Per quanto riguarda i partiti, scrive Nando Pagnoncelli, Fratelli d’Italia “fa segnare una crescita del 2,2% attestandosi al 17,2% e scavalcando il M5S che con il 15,4% arretra di 0,9%, come pure il Pd che si mantiene al secondo posto con il 19%”. Forza Italia “con il 7,6% arretra del 2,6%, seguita da Iv con il 2,9% (+0,5%), Azione e +Europa appaiati al 2,3%”. La Lega è stabile al 23%: sembra quindi che, a differenza di quanto registrato da altre rilevazioni, il partito di Fratelli d’Italia abbia sottratto consensi a Berlusconi e non a Salvini. Pagnoncelli però fa una interessante riflessione sui blocchi politici di centrodestra e centrosinistra e su come la loro percezione e attualità potrà cambiare:

Nel complesso i tre principali partiti del centrodestra raggiungono il 47,8% dei consensi, mentre il centrosinistra (escludendo Si) è al 29,8%. Ma ha ancora senso in uno scenario in evoluzione come quello attuale usare queste «categorie» come se fossero fisse e immutabili? L’esperienza del governo Draghi potrebbe infatti mettere in atto cambiamenti profondi nei partiti e tra i partiti, una vera e propria riorganizzazione dell’offerta politica. Potrebbe rappresentare una sorta di Big bang della politica nostrana.

I sondaggi sulla fiducia al governo Draghi e quella personale del presidente del Consiglio confermano che “resta ai massimi” attestandosi rispettivamente al 62% e al 69%. Infine la popolarità dei politici: nonostante le critiche leghiste Speranza è ancora al primo posto con un gradimento del 40%. Anzi per il ministro della Salute rispetto a un mese fa il consenso è in aumento di 2 punti. Anche Giorgia Meloni cresce di tre punti, ma stranamente nonostante le scelte diametralmente opposte sul governo Draghi lo fa anche Salvini.