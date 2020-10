Come distinguere i sintomi di influenza e COVID-19

Una cosa è certa: per essere sicuri di non essere stati contagiati dal Coronavirus bisogna fare il test del tampone. Ma di sicuro il virus che provoca COVID-19 e quello dell’influenza hanno molti sintomi in comune. Ad esempio tosse febbre e stanchezza. Come provare a distinguere i sintomi? Massimo Puoti, infettivologo dell’ospedale Niguarda di Milano, spiega al Messaggero che la perdita di gusto e olfatto caratteristica di COVID-19 colpisce solo il 20-30% dei malati di influenza:

La perdita improvvisa di gusto e olfatto è un sintomo tipico del Covid-19. Non va confusa con la difficoltà a sentire gli odori e i sapori dovuta alla congestione nasale. In quest’ultimo caso è ancora possibile distinguere tra il dolce e l’amaro, per esempio, mentre chi soffre di Covid-19 e sviluppa il sintomo non sente alcuna differenza tra un cibo e l’altro. Un altro sintomo da non sottovalutare è la tosse, che nel caso dell’infezione da coronavirus Sars-CoV-2 è secca, stizzosa e insistente. Un recente studio, condotto dai ricercatori della University of Southern California di Los Angeles e pubblicato sulla rivista Frontiers in Public Health, indica che nella maggior parte dei casi il primo sintomo dell’infezione da Sars-CoV-2 è la febbre, seguita da tosse e dolori muscolari, nausea, vomito e, infine, diarrea. Nel caso dell’influenza, invece, spesso la tosse si manifesta prima della febbre. Per il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, l’influenza «con cui abbiamo a che fare tutti gli anni presenta sempre le medesime caratteristiche: insorgenza brusca di febbre oltre i 38 gradi, presenza di almeno un sintomo sistemico come dolori muscolari e articolari e di un sintomo respiratorio, tosse, naso che cola, congestione,mal di gola».

La cosa migliore, soprattutto per le categorie a rischio è evitare che la diagnosi di influenza o COVID-19 possa essere confusa. Meglio fare il vaccino antinfluenzale, visto che quello per il Coronavirus ancora non c’è.