In tanti dopo il caso Fedez hanno ricordato che anche Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, è vicedirettore di Rai 3 come Ilaria Capitani, la protagonista della telefonata pubblicata dal rapper dopo la smentita di Viale Mazzini sulla censura. E in tanti chiedevano un suo intervento in merito. Ieri Ranucci ha parlato di Fedez a Che tempo che fa

Sigfrido Ranucci: cosa dice il conduttore di Report (e vicedirettore di Rai 3) sul caso Fedez | VIDEO

Ranucci ha ricordato che la censura non c’è stata, ma ha anche sottolineato che si tratta di un caso grave:

#SigfridoRanucci ospite di @fabfazio a @chetempochefa: Con #Fedez «un fatto grave, bisogna prendersi delle responsabilità. L’azienda deve fare autocritica sulla gestione di questi eventi, affidati a produzioni esterne».

Inoltre, le anticipazioni su #Report lunedì 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/3tXBuiI2NF — Report (@reportrai3) May 2, 2021

“É stata una brutta pagina, sono contento che la Rai abbia chiesto scusa. Non sono scuse per una censura che non è avvenuta, ma si è trattato di un grande cortocircuito di comunicazione, ci sono stati errori soprattutto nella gestione di questo evento. Le voci al telefono che parlano di ‘sistema’ sono quelle di due persone che nella telefonata parlano di esigenze di un non ben identificato editore, due persone abituate a gestire anche eventi per la politica e che ragionano per logica di par condicio. È un fatto grave, bisogna prendersi delle responsabilità. L’azienda semmai deve fare autocritica nella gestione di questi eventi, affidata a una produzione esterna”.