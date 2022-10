A Seul almeno 153 persone sono morte a causa della calca durante i festeggiamenti di Halloween

Sabato sera almeno 153 persone sono morte a causa della calca durante i festeggiamenti di Halloween a Seul, la capitale della Corea del Sud, e più di 80 sono rimaste ferite. Non si sa ancora cosa abbia determinato il degenerare della situazione nel quartiere di Itaewon, dove c’erano circa 100 mila persone. Intorno alle 1o le persone sono rimaste schiacciate o sono state calpestate dalla folla. La maggior parte delle persone morte aveva meno di 30 anni. Si tratta di una delle stragi peggiori della storia del Paese.

Sui social network sono stati diffusi alcuni video che mostrano le persone intrappolate nella calca o che cercano di uscirne e gli interventi dei soccorritori. Ieri sera le prime notizie parlavano di 120 morti ma il bilancio si è progressivamente aggravato.

