Sergio Pirozzi è indagato per omicidio colposo in relazione al crollo di un edificio di Amatrice. Il sindaco della cittadina e candidato presidente della Regione Lazio è sotto indagine per il crollo del palazzo che si trovava in Piazza Sagnotti al civico numero 1, distrutto dal sisma del 24 agosto 2016, nel quale perse la vita Maria Vittoria Ippoliti. Tra le accuse a Pirozzi, formulate dai pm di Rieti Gustavo Francia e Rocco Maruotti, anche le lesioni personali colpose.

Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo

Le due palazzine ex IACP sono collassate. Erano state costruite da enti pubblici: due erano le palazzine gemelle (ex Ater) costruite, intorno agli anni Settanta, dall’Istituto autonomo casa popolari di Rieti. L’altra palazzina era stata costruita con fondi statali con Gestione Ina Casa. Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il crollo: tra loro Ivo Carloni, geometra e fratello dell’ex vicesindaco di Amatrice.

Il Messaggero ha raccontato tempo fa che per quei crolli era stata presentata una denuncia dai familiari delle vittime assistiti dall’avvocato Wania Della Vigna: negli edifici vicini, costruiti da privati, non era successo nulla. Scrive oggi Repubblica che le palazzine erano state sgomberate nel 2009 dall’allora sindaco Carlo Fedeli a causa dei danni riportati per il terremoto dell’Aquila. “Lesioni al piano terra, stato fessurativo ai piani superiori, ampio spanciamento della zona seminterrata, dissesto alla struttura di fondazione”, si legge nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, “che ne pregiudicano l’agibilità”. I lavori di ripristino non sarebbero stati fatti seguendo le norme tecniche di costruzione in zone sismiche.

L’accusa a Pirozzi per il terremoto

Secondo l’accusa, Pirozzi, “In qualità di sindaco e responsabile della Protezione Civile, consentiva il rientro (nonché la permanenza fino al 24 agosto) nelle proprie abitazioni (circostanza a lui perfettamente nota avendo il comune di Amatrice rimborsato a varie strutture ricettive le spese di vitto e alloggio pari a 39.000 euro sostenute per l’ospitalità concessa fino al luglio 2009) degli abitanti evacuati dopo il sisma aquilano”.

Nel crollo delle palazzine di piazza Sagnotti persero la vita 19 persone. Di solito l’avviso di conclusione indagini da parte della procura prelude alla richiesta di un rinvio a giudizio. Un giudice, eventualmente, deciderà se le accuse nei confronti di Sergio Pirozzi e degli altri sette indagati dovranno essere discusse in un processo.