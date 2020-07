La prima sentenza della Consulta firmata da tre donne è sul Jobs Act

La presidente Marta Cartabia, la redattrice Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone hanno ieri firmato la prima sentenza della Corte Costituzionale al femminile della storia d’Italia. Il dispositivo pubblicato ieri non scalfisce il criterio dell’indennizzo al posto dell’abolito articolo 18 – ovvero il reintegro – nei casi di licenziamenti illegittimi, come stabilisce il Jobs Act. Ma, spiega oggi Repubblica, smantella l’anzianità di servizio come unico criterio per risarcire il lavoratore e calcolare quell’indennità.

È incostituzionale – dice la Corte – nel caso di licenziamenti illegittimi nella sostanza (la giusta causa non c’è), come la stessa Consulta ha sancito nella sentenza 194 del 2018, demolendo parte dell’articolo 3 del Jobs Act. È incostituzionale anche nel caso di licenziamenti illegittimi nella forma, perché viziati dal punto di vista procedurale – ad esempio la m ancata notifica al lavoratore dei tempi in cui presentare una sua difesa – dice ora la Consulta con la sentenza 150 che intacca l’articolo 4 del Jobs Act.

Questo perché il licenziamento è sempre traumatico, occorre tutelare la dignità del lavoratore anche quando viene estromesso dal suo posto per giusta causa: