Scegli il corso online che può cambiare il tuo futuro

L’anno che abbiamo appena vissuto, ma in realtà anche quello che stiamo vivendo, ha rappresentato e sta continuando a rappresentare un periodo storico unico: da quella che alcuni avevano identificato come poco più di una banale influenza, nel giro di pochi mesi ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una pandemia che ha coinvolto l’intero globo. L’emergenza sanitaria scatenata dal Covid 19 ha stravolto le nostre vite da tantissimi punti di vista, ci ha costretto a cambiare abitudini, in una prima fase rimanendo chiusi in casa per diversi mesi, senza poter uscire se non per motivi di necessità e urgenza; in seguito, si sono alternati periodi di maggiore libertà ad altri in cui le restrizioni diventavano più dure per evitare di vedere risalire pericolosamente la curva dei contagi. Tutto questo, continuando a mantenere le distanze personali e ad indossare i dispositivi di protezione individuale.

Se il lavoro è in crisi, cambia il tuo futuro

In questo contesto, non è stata solo la nostra vita privata ad essere stravolta: il mondo del lavoro ha subito una serie di durissimi colpi dai quali non tutte le aziende riusciranno a risollevarsi, o lo faranno con grandissime difficoltà. Questo vale, anche se in modi diversi, per la maggior parte dei settori: sono tanti i lavoratori che hanno perso il lavoro, i precari lo sono sempre di più, le partite IVA sono costrette a navigare a vista non potendo programmare in alcun modo il proprio futuro, ma anche gli imprenditori vivono nell’incertezza di non riuscire a pianificare l’avvenire della propria azienda. In un quadro del genere, questo momento di difficoltà può rappresentare per molti un’importante opportunità: quella di prendere in mano la propria vita e scegliere di cambiare strada costruendo il proprio futuro: iscriviti subito ai corsi di Feltrinelli Education, e scopri come sia possibile trovare facilmente un nuovo percorso di formazione e professionalizzazione in grado di aumentare le proprie competenze e far lievitare le possibilità di impiego in diversi settori.

Scegli il corso che fa per te

Sono tantissimi i corsi, i laboratori e i webinar a disposizione sul sito per poter venire incontro a tutti i possibili percorsi formativi in molte aree diverse: si va dai corsi di fotografia a quelli di scrittura creativa per imparare a dare forma ad un racconto, da quelli di public speaking a quelli riguardanti l’economia ed il marketing, i fondamenti di growth hacking o i corsi per imparare a leggere correttamente i big data. Scegli il corso più adatto alle tue caratteristiche e inizia a pianificare il tuo futuro.

Contenuto sponsorizzato