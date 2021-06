Ieri vi abbiamo ricordato quando durante gli europei del 2000, quando Salvini a Radio Padania fece festa per il gol con cui Trezguet, in finale contro gli Azzurri, consegnò l’Europeo alla Francia. Poi anni dopo disse “Mica c’è un articolo della Costituzione in cui c’è scritto che bisogna tifare l’Italia, tifiamo per i più bravi”. Ecco, ieri il leader ella Lega ha preferito silenziare qualcuno chi glielo ha ricordato su Twitter.

E Salvini nasconde i tweet che gli ricordano quando non tifava Italia

Basta andare infatti alle risposte nascoste al video che ha pubblicato su Twitter prima della partita della Nazionale con la Turchia per vedere cosa riguardavano:

“Quando a Radio padania il vicepremier faceva il tifo per la Francia contro l’Italia – la Repubblica” https://t.co/UGgTLlEvtY Ohibò, capitano! Cos’è cambiato? — Claudio Ruzza (@Claudi0Ruzza) June 11, 2021

Insomma meglio mettere il passato sotto il tappeto quando è un po’ scomodo. Curiosamente invece nel tweet del dopo partita, quello in cui ha mischiato mele con pere, Salvini non ha nascosto nulla. Forse il suo social media manager era troppo impegnato a seguire gli Azzurri?