Salvini incalzato a Otto e mezzo da Gruber e Giannini nega di usare la religione per propaganda politica. Ma quando gli parlano dei sondaggi e di Giorgia Meloni non è così contento

Con una mano teneva il rosario e con l’altra chiudeva i porti: siamo abituati al doppiopesismo del cristianesimo di Salvini ma ora, dopo la visita a Fatima con tanto di resoconto su cosa vuole la Madonna dagli italiani, il leader della Lega dice che non lo fa per i voti

Salvini dice che non parla della Madonna per i voti | VIDEO

Matteo Salvini, ospite di Otto e mezzo viene subito messo faccia a faccia con il suo filmato con tanto di musica suggestiva di sottofondo registrato durante alla sua visita al santuario di Fatima. Lui nega a Lilli Gruber di non usare la religione per la politica.

Gruber:”Lei diceva che non porta voti ostentare la fede..”#Salvini:”Non lo faccio per quello sicuramente!” Sì, sicuramente#ottoemezzo pic.twitter.com/0V80zpRafA — Pietro Raffa (@pietroraffa) June 3, 2021

E poi lo conferma anche a Massimo Giannini, ospite anche lui della trasmissione, che gli contesta un uso spregiudicato dei simboli della religione. Non lo faccio per i voti. Eppure mostra una certa insofferenza quando Lilli Gruber gli ricorda che nei sondaggi SWG, ma anche nelle ultime rilevazioni di Porta a Porta, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni gli soffia sul collo e potrebbe presto spodestarlo. E all’ipotesi che la sua amica nemica possa diventare il candidato premier del centrodestra commenta piccato: “Lasciamolo decidere agli italiani”. Ma l’uso della religione da parte di Salvini non è ben visto neanche negli ambienti del Vaticano, come spiegava il segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin: «Io credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso» Qui il video integrale dell’intervento di Salvini: