Chi ha passato la mezzanotte del 31 dicembre a Roma ha notato che i botti di Capodanno per la fine del 2020 sono stati più forti e numerosi del solito. E foto e video testimoniano che hanno causato delle piccole vittime: uccellini che sono morti per lo spavento cadendo sull’asfalto di via Cavour

La strada a Roma piena di uccelli morti per i botti di Capodanno

Roma ieri notte sembrava Beirut, spiega qualcuno:

E non è il solo che ha notato quanto numerosi e forti siano stati i botti. C’è chi paragona la capitale a Pearl Harbor:

Perfino Salvini ha fatto un commento sui fuochi artificiali:

Buon 2021 a tutti voi!!!❤️

P.S. Ma è solo qui a Roma che ci sono più fuochi artificiali che mai?!? pic.twitter.com/auBJpygzJR — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 31, 2020

Eppure, secondo l’ordinanza della sindaca Raggi, i botti erano vietati:

🎆🔇 A #Capodanno vietati #botti, fuochi d’artificio e #petardi. Il divieto sarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembre 2020 fino alle 24:00 del 6 gennaio 2021. Previste multe fino a 500 euro e sequestro del materiale. L’Ordinanza 👉 https://t.co/3g5UWCRb8y pic.twitter.com/My9VESbCsO — Roma (@Roma) December 31, 2020

Ma il divieto, come ogni anno, è stato ignorato da tutti. A farne le spese numerosi uccellini, secondo qualcuno storni, quelli che creano quelle meravigliose nuvole dinamiche nel cielo al tramonto:

Gli storni morti che sono tra Termini e via Cavour per colpa dei #BottiDiCapodanno #mifateschifo https://t.co/N7svvrDgEy — NamasteDavide 🦅🤴🤍💙 (@NamasteDavide) January 1, 2021

Ci sono anche dei video che mostrano il terrore degli uccellini:

roma via cavour, effetto dei botti di fine anno, centinaia di uccelli morti.

certo che fate schifo. pic.twitter.com/vyPlxPsPLy — mymelody (@lustvbi) January 1, 2021

Gli uccelli vivi sono rimasti accanto agli altri, frastornati e terrorizzati:

#Roma, Via Cavour.

Morti tantissimi uccelli per i #botti di fine anno. Tra quelli morti si vedono anche pochi #uccelli vivi spaesati che cercano di “restare” con lo stormo. Vi chiedo un retweet e facciamo che questo sia l’ultimo #capodanno così.#BuonAnno2021 #addio2020 pic.twitter.com/htrbyUQEF6 — Magariforse (@magariforse) January 1, 2021

Il fenomeno purtroppo è ben conosciuto. La Lipu spiega che “Riguardo gli animali selvatici, in particolar modo per l’avifauna che spesso non viene considerata, lo scoppio dei fuochi artificiali in piena notte provoca danni inimmaginabili; nell’avifauna selvatica un botto causa uno spavento tale che può provocare la morte per infarto o li induce a fuggire dai dormitori costituiti da alberi e siepi (da qui l’importanza del verde urbano e di non capitozzare drasticamente le chiome degli alberi), e a volare al buio alla cieca anche per chilometri, andando a morire addosso a qualche muro o cavo elettrico; quelli che riescono ad atterrare o a posarsi su un manufatto, spesso muoiono investiti dalle automobili o assiderati a causa delle rigide temperature invernali ed alla mancanza di un riparo”.