“Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”, aveva spiegato Roberto Angelini dopo il polverone sui lavoratori non in regola nel suo ristorante. Ma il chitarrista è tornato a Propaganda Live per l’ultima puntata. E i social si sono scatenati.

La pausa di riflessione di Angelini da Propaganda Live è durata due settimane

“Roberto si è scusato più volte con la ragazza e con noi. Ha voluto fare un passo indietro. Rispettiamo la sua decisione, ma questo posto è suo e quando sarà, quando vorrà, potrà tornare”, aveva dichiarato in apertura di puntata Diego Bianchi presentando a Propaganda Livesu La 7, il nuovo chitarrista Gabriele Lazzarotti che aveva preso il posto di Roberto Angelini, multato per aver assunto irregolarmente una dipendente nel suo ristorante giapponese . “Il nostro titolare è incappato in una spiacevole circostanza personale che nulla ha a che fare con questo programma – aeva aggiunto Diego Bianchi- Ha sbagliato gravemente e ha continuato a sbagliare come se non fosse con noi da otto anni”. Detto fatto: Angelini dopo due settimane ha ripreso il suo posto. E le polemiche social sono arrivate immediatamente:

L’esilio di Angelini è durato meno della super league pic.twitter.com/eCRZ9A5U2D — Mirko (@wirko94) June 4, 2021

#angelini ritorna a @welikeduel #propagandalive Un assenza dagli schermi più breve di quella di #scanzi La coerenza! MA quante puntate ha saltato? pic.twitter.com/cOfjKEt0fV — Luca Angiolini – (@l_angiolini) June 5, 2021

Il pippone di Damilano che comincia con i diritti di una giornalista precaria mentre Angelini è già tornato dopo il volontario allontanamento per la figuraccia sulla lavoratrice in nero non si può sentire.

Propagandano ipocrisia. — Paola (@Paroledipaola) June 4, 2021

Angelini aveva deciso di riporre “la chitarra nella sua custodia” dopo le polemiche per la denuncia da parte di una sua dipendente per lavoro in nero cosa che, come lui stesso aveva scritto su Facebook in un post, gli ha causato una multa da 15mila euro. Angelini gestisce un ristorante giapponese a Roma e dopo aver ricevuto inizialmente supporto era stato ampiamente criticato e si era scusato optando per il “ritiro”.