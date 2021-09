Una dedica poetica, lo smoking, Bianca Berlinguer più luminosa che mai: il grande ritorno di Mauro Corona a Cartabianca La faccia di Bianca Berlinguer per il ritorno di Mauro Corona a Cartabianca | VIDEO “Dove eravamo rimasti?”, come Enzo Tortora che pronunciò la frase per il suo ritorno in tv dopo un esilio ben più…

“Dove eravamo rimasti?”, come Enzo Tortora che pronunciò la frase per il suo ritorno in tv dopo un esilio ben più grave e doloroso Mauro Corona fa il suo ritorno a Cartabianca dopo un anno. E per l’occasione sfoggia lo smoking. “Citando Leopardi, ‘passata è la tempesta’… Chiedo nuovamente scusa a lei e alla Rai. Ho sbagliato, ho un senso di colpa. Bianca, sono andato qui dietro casa e ho preso dei fiori: glieli porterò di persona a Roma ma finché non passa la tempesta covid sto qui… Mi è mancata Cartabianca, mi è mancato questo rapporto Vianello-Mondaini… In quest’anno ho scalato montagne, ho fatto sculture, sono andato avanti con un libro…”. La scena politica è cambiata rispetto ad un anno fa: dal governo Conte al governo Draghi. “Se dovessi scegliere, sceglierei il governo di oggi. Mi ricordo i decreti di Conte e mi viene la malinconia. Preferisco il governo Draghi ma lo attenzionerò…”. Bianca Berlinguer lo avverte: “Questa volta dobbiamo percorrere la retta via, sennò tutto sarebbe irrimediabile a questo punto. Speriamo che tutto vada liscio, non ci saranno prove d’appello”

Ma non sono mancate le polemiche. Come quella sollevata da Michele Anzaldi ad esempio: “Incredibile silenzio sul ritorno di Corona a Rai3 dopo i ripetuti episodi di sessismo: qualcuno risponderà a Usigrai e consigliere Laganà? Perché non dice nulla chi ha criticato Fuortes nei giorni scorsi? Pari opportunità e tutela delle donne valgono solo se si parla di nomine?”, ha scritto su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai. “E’ normale che a ‘Cartabianca’ – twitta ancora Anzaldi – gli opinionisti pagati siano solo uomini? Stando alle risposte alle mie interrogazioni, sono retribuiti Corona, Scanzi, Cacciari. Non ci sono giornaliste e opinioniste donne cui dare spazio? Le consigliere Soldi, Agnes, Bria non hanno nulla da dire?”, si chiede Anzaldi.

Perché Mauro Corona è stato allontanato da Cartabianca

Mauro Corona era ospite fisso di Cartabianca. Ma è stato allontanato dopo una fatale discussione tra Bianca Berlinguer e lo scrittore che era stato redarguito per aver fatto pubbicità ad un albergo nominandolo in trasmissione. Corona aveva perso subito le staffe: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

C’è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartabianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020



E da lì è sfociata una lite verbale: “Non si permetta di dirmi gallina”. Bianca Berlinguer ha poi replicato ancora: “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità”. E Corona ha concluso l’intervento salutando in maniera un po’ brusca: “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci. Mi stia bene!”

In seguito la giornalista aveva difeso Corona dall’allontanamento: il giorno dopo l’episodio della “gallina” la direzione di rete si era scusata con il pubblico. per poi decidere di allontanare Corona dal programma. Sul Fatto Quotidiano Berlinguer aveva contestato la scelta del direttore di Rai 3 Franco Di Mare: «È diventata una questione tra maschi». E poi sul Corriere, aveva aggiunto: “In nome dell’offesa al genere femminile, Di Mare si è dimenticato di prendere in considerazione proprio l’opinione della persona che si sarebbe dovuta sentire offesa, che sono io”