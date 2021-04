Al ristorante solo con la prenotazione

Come riapriranno i ristoranti quando i dati epidemiologici lo permetteranno? Il ministro Speranza ha spiegato che a maggio ci potrebbero essere le condizioni per poter allentare le misure anti covid. Oggi il Corriere spiega che si potrà andare a mangiare fuori solo su prenotazione:

Prenotazione obbligatoria per i clienti e obbligo di privilegiare gli spazi all’aperto. Sono queste le regole base per la riapertura dei ristoranti. Il nuovo protocollo, che sarà messo a punto la prossima settimana, darà la priorità ai locali pubblici che hanno posti a sedere per evitare gli assembramenti.

Per quanto riguarda le altre norme del protocollo per la riapertura dei ristoranti, è prevista la misurazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani all’ingresso, la mascherina per i clienti che non sono seduti al tavolo, che dovrà essere disinfettato alla fine del servizio, e l’utilizzo dei menù elettronici o comunque disinfettabili o usa e getta. Anche il pagamento elettronico dovrà essere utilizzato in via preferenziale: