Da qualche giorno rimbalza sui giornali americani e inglesi la storia di Richard Rose, cittadino dell’Ohio, che è morto di COVID-19 dopo aver scritto a più riprese sui social network che le mascherine erano una moda passeggera e non servivano a niente. La storia di Richard, raccontata tra gli altri da Heavy.com, comincia quando a metà giugno pubblica delle foto scattate in una piscina pubblica a Port Clinton, in Ohio, affermando che molto probabilmente si era ammalato in quella circostanza.

Richard Rose: l’uomo che muore di COVID dopo aver detto no alle mascherine

Prima, alla fine di aprile, Richard aveva pubblicato alcuni post in cui diceva che quella delle mascherine era una moda passeggera e che lui non avrebbe acquistato dispositivi di protezione personale anche se nel suo Stato il virus continuava a circolare e mieteva già molte vittime.

Successivamente Rose aveva pubblicato una foto e una serie di status su Facebook in cui diceva di trovarsi in una piscina pubblica.

Alla fine di giugno, compatibilmente con quello che sappiamo finora riguardo i tempi di incubazione del virus, Richard aveva avvertito la comparsa dei primi sintomi di COVID-19. Il primo luglio era stato sottoposto al tampone e attendeva i risultati del test.

Il giorno dopo aveva confermato agli amici la sua positività al Coronavirus SARS-COV-2, specificando che nel frattempo a causa della malattia aveva dovuto rinunciare al nuovo lavoro che aveva appena trovato. Successivamente ha detto ai suoi contatti nei commenti di avere grandi difficoltà respiratorie e uno dei suoi amici si è detto dispiaciuto per aver minimizzato gli effetti del virus dopo aver scoperto che un suo amico era malato. Il 2 luglio aveva fatto sapere che il suo stato di salute stava progressivamente peggiorando e aveva detto che non aveva ricevuto l’idrossiclorochina ma gli era stato fornito un respiratore. Richard Rose è morto il 4 luglio ad appena 38 anni.