La riapertura dei dentisti il 18 maggio

Il Corriere della Sera annuncia oggi che da lunedì anche gli studi di odontoiatria ripartono con linee guida messe a punto con il coordinamento del professor Enrico Gherlone: «I medici dovranno indossare mascherine FFP2 e visiere, mentre il paziente dovrà essere dotato di occhiali protettivi. I camici dovranno essere idrorepellenti e per riutilizzarli il dentista dovrà indossare i cosidetti “bracciali monouso”. Altrimenti “usa e getta”».Ora, annuncia il viceministro Sileri, «ci occuperemo dei reparti di chirurgia e cardiologia».

Sarà anche consentito andare nelle seconde case, purché si trovino nella regione di residenza, anche per soggiornare. Rimane invece in vigore il divieto di andare nelle seconde case che si trovano in altre regioni se non per motivi di urgenza legati alla manutenzione. Ecco le regole per parrucchieri e centri estetici: